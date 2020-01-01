Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

До этого специалисты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающих происхождение коронавируса, посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань, сообщает AP 31 января.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

До этого эксперты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января. Перед тем как приступить к работе, они должны были провести 14 дней на карантине, который завершился 28 января.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, что Китай все же согласился впустить на свою территорию экспертов ВОЗ, которые расследуют происхождение коронавируса, приведшего к пандемии.

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