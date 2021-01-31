Госсекретарь США прокомментировал митинги в России

США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил использование тактики жесткого подавления акций протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов вторую неделю подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального», — написал Блинкен в Twitter.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2021

Напомним, что 31 января протесты в поддержку Навального проходят в десятках городов России. Уже более двух тысяч человек задержали , многих при задержании избили, против некоторых применяли электрошокеры, отмечают местные СМИ.

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