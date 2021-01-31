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Госсекретарь США прокомментировал митинги в России

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США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов.
Протесты в России
Протесты в России
 
Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил использование тактики жесткого подавления акций протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
 
«США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов вторую неделю подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального», — написал Блинкен в Twitter.
 
Напомним, что 31 января протесты в поддержку Навального проходят в десятках городов России. Уже более двух тысяч человек задержали, многих при задержании избили, против некоторых применяли электрошокеры, отмечают местные СМИ.
 
 
 
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Теги: Россия, Россия-США, протесты, Навальный, Энтони Блинкен, Протесты в России
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Источник: korrespondent.net

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