В центре Москвы мужчина поджег себя, его спасли

Мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел около метро Тверская. Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.

Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.

Позже телеграм-канал 112 сообщил, что мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.