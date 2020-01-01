В центре Москвы мужчина поджег себя, его спасли
Мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения, сообщает Интерфакс.
Инцидент произошел около метро Тверская. Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.
Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.
Позже телеграм-канал 112 сообщил, что мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
Напомним, что 31 января протесты в поддержку Навального проходят в десятках городов России. Уже более двух тысяч человек задержали, многих при задержании избили, против некоторых применяли электрошокеры, отмечают местные СМИ.
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