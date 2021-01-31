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Число задержанных в России превысило 4 тысячи

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Больше всего задержанных на акциях протеста в Москве — 1080 человек, в Санкт-Петербурге — 796 человек.
Задержания на протестах в России
Задержания на протестах в России
 
Число задержанных на акциях в поддержку политика Алексея Навального в разных городах России достигло четырех тысяч человек, сообщает ОВД-Инфо.
 
Больше всего задержанных в Москве — 1080 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (796 человек), на третьем — Красноярск (194 человека).
EPA
Силовики на акции протеста в России
 
Среди других городов в лидерах Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103).
 
Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах России.
EPA
Акции протеста в России
Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил использование тактики жесткого подавления акций протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
 
 
 
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Теги: Россия, Навальный, задержание, акции протеста, Протесты в России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    31.01.2021, 17:55
Оценка:  +1
Woodbrother
Вот идиоты. Не надо никаких протестов. Дайте поганой на россии спокойно умереть.
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