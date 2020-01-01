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Королева Британии запланировала встречу с Байденом

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94-летняя королева встречалась со всеми президентами США с начала своего правления в 1952 году, кроме Линдона Джонсона.
Байден встретится с королевой
Байден встретится с королевой
 
Королева Великобритании Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце перед саммитом G7 в Корнуолле в июне, сообщает The Times.
 
В июне к ней присоединятся на приеме  герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в соответствии с планами, разработанными королевскими и правительственными чиновниками для укрепления "особых отношений" между Великобританией и США после Brexit.
 
Принц Чарльз, который отказался от встречи с Дональдом Трампом во время его визита в 2018 году, также посетит встречу с новым президентом США.
 
Встреча один на один между королевой и президентом станет ее первым значительным дипломатическим мероприятием после возвращения в Лондон.
 
В прошлом году Елизавета II практически не бывала в Букингемском дворе из-за пандемии, а находилась вместе с 99-летним принцем Филиппом в Виндзорском замке с небольшим персоналом.
 
94-летняя королева встречалась со всеми президентами США с начала своего правления в 1952 году, кроме Линдона Джонсона.
 
Напомним, что президент США Джозеф Байден в понедельник, 1 февраля, выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны.
 
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Теги: США, Байден, Великобритания, Елизавета II
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Источник: korrespondent.net

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