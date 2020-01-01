СМИ выяснили, кто финансировал закончившийся штурмом Капитолия митинг

По данным издания, Джонс пообещал более 50 тысяч долларов для начальных затрат на проведение митинга в обмен на право выступить в выбранный им самим время.

Ранее СМИ уже писали о причастности Джонса к финансированию митинга - он подтвердил, что оплатил его часть, но не сообщил подробностей.

Джонс и Фанчелли не предоставили комментария изданию. В то же время сеть супермаркетов Publix обнародовала заявление, в котором отметила, что Фанчелли не является сотрудником сети, «и не участвует в наших деловых операциях и не представляет компанию никак. Мы не можем комментировать действия мисис Фанчелли».