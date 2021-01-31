Протест против карантина в Брюсселе закончился задержаниями

Бельгийская полиция задержала 300 человек, участвовавших в демонстрации в центре Брюсселя против карантина, введенного для сдерживани роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Le Soir.

Полиция разогнала демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт.

В четверг власти отказали протестующим в разрешении на демонстрацию на фоне опасений, что скопление толпы может влиять на распространение коронавируса.

В воскресенье полиция повторила призыв не собираться.

Правительство Бельгии запретило все второстепенные поездки в страну и из нее до 1 марта, чтобы предотвратить новый всплеск инфекций.

Ограничения на поездки дополняют существующие меры, включающие комендантский час, обязательную удаленную работу и закрытия ресторанов и баров, за исключением еды на вынос.

В некоторых бельгийских городах и муниципалитетах действуют более строгие правила.