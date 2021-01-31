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Протест против карантина в Брюсселе закончился задержаниями

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Полиция разогнала демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт.
Протест против карантина в Брюсселе
Протест против карантина в Брюсселе
 
Бельгийская полиция задержала 300 человек, участвовавших в демонстрации в центре Брюсселя против карантина, введенного для сдерживани роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Le Soir.
 
Полиция разогнала демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт.
 
В четверг власти отказали протестующим в разрешении на демонстрацию на фоне опасений, что скопление толпы может влиять на распространение коронавируса.
 
В воскресенье полиция повторила призыв не собираться.
 
Правительство Бельгии запретило все второстепенные поездки в страну и из нее до 1 марта, чтобы предотвратить новый всплеск инфекций.
 
Ограничения на поездки дополняют существующие меры, включающие комендантский час, обязательную удаленную работу и закрытия ресторанов и баров, за исключением еды на вынос.
 
В некоторых бельгийских городах и муниципалитетах действуют более строгие правила.
 
Напомним, что в Нидерландах против карантина устраивают протесты в Роттердаме, Хертогенбосе, Амстердаме, Гааге, Зволле, Тилбурге, Хелене.
 
24 января в Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19. Силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ.
 
 
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Теги: Бельгия, протесты, Брюссель, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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