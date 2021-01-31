Протест против карантина в Брюсселе закончился задержаниями
Полиция разогнала демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт.
Бельгийская полиция задержала 300 человек, участвовавших в демонстрации в центре Брюсселя против карантина, введенного для сдерживани роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Le Soir.
Полиция разогнала демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт.
Gros d'eploiement policier `a la gare Centrale de #Bruxelles pour contr^oler la manif interdite contre les mesures corona @lesoir pic.twitter.com/z2ZViYiF8U— Louis Colart (@LouisColart) January 31, 2021
В четверг власти отказали протестующим в разрешении на демонстрацию на фоне опасений, что скопление толпы может влиять на распространение коронавируса.
В воскресенье полиция повторила призыв не собираться.
Правительство Бельгии запретило все второстепенные поездки в страну и из нее до 1 марта, чтобы предотвратить новый всплеск инфекций.
Ограничения на поездки дополняют существующие меры, включающие комендантский час, обязательную удаленную работу и закрытия ресторанов и баров, за исключением еды на вынос.
В некоторых бельгийских городах и муниципалитетах действуют более строгие правила.
Напомним, что в Нидерландах против карантина устраивают протесты в Роттердаме, Хертогенбосе, Амстердаме, Гааге, Зволле, Тилбурге, Хелене.
24 января в Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19. Силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ.
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