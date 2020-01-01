Германия поможет Португалии в борьбе с Covid-19
Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за истощения медицинской системы страны.
Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом, в стране критическая ситуация с госпитализацией, сообщает Reuters.
Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.
Ожидается, что Германия направит в Португалию 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.
На этой неделе заболевших из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных коронавирусом.
Напомним, что в Португалии самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения, в четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций - 12 890.
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