Германия поможет Португалии в борьбе с Covid-19

Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за истощения медицинской системы страны.

Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом, в стране критическая ситуация с госпитализацией, сообщает Reuters.

Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.