Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Германия поможет Португалии в борьбе с Covid-19

Комментариев: 0
Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за истощения медицинской системы страны.
Критическая ситуация с коронавирусом в Португалии
Критическая ситуация с коронавирусом в Португалии
 
Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом, в стране критическая ситуация с госпитализацией, сообщает Reuters.
 
Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.
 
Ожидается, что Германия направит в Португалию 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.
 
На этой неделе заболевших из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных коронавирусом.
 
Напомним, что в Португалии самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения, в четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций - 12 890.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, Португалия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь