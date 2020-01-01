В Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина

Местным властям позволили издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч (около 86 тысяч гривен), сообщает Times of Israel.

Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.