РФ начинает военные маневры возле границы Украины
20-я общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил России.
Более 800 военнослужащих и около 200 единиц военной техники привлечены в маневрах, проводимых 20-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ, сообщает российский Интерфакс.
Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойскового группировки войск в Воронежской области.
Главной целью учений является проверка подразделений по готовности отражение скрытой атаки «противника» и принятия решений для уничтожения преобладающих сил, отмечается в сообщении.
20-я общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже, что недалеко от границы с Украиной.
Напомним, что российские военные развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион из состава Черноморского флота РФ.
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