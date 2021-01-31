РФ начинает военные маневры возле границы Украины

Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойскового группировки войск в Воронежской области.

Главной целью учений является проверка подразделений по готовности отражение скрытой атаки «противника» и принятия решений для уничтожения преобладающих сил, отмечается в сообщении.

20-я общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже, что недалеко от границы с Украиной.