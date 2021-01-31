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РФ начинает военные маневры возле границы Украины

Комментариев: 4
20-я общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил России.
Россия проведет военные учения
Россия проведет военные учения
 
Более 800 военнослужащих и около 200 единиц военной техники привлечены в маневрах, проводимых 20-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ, сообщает российский Интерфакс.
 
Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойскового группировки войск в Воронежской области.
 
Главной целью учений является проверка подразделений по готовности отражение скрытой атаки «противника» и принятия решений для уничтожения преобладающих сил, отмечается в сообщении.
 
20-я общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже, что недалеко от границы с Украиной.
 
Напомним, что российские военные развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион из состава Черноморского флота РФ. 
 
 
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Теги: Украина-Россия, Российско-украинская граница, армия России, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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uffagud    31.01.2021, 23:36
Оценка:  -22
uffagud
Не стоит даже бояться этой надувной"военной техники".Ведь другой у России нет.
Жеральд    31.01.2021, 23:15
Оценка:  +4
Жеральд
готуйтесь,українці
Woodbrother    31.01.2021, 23:09
Оценка:  +5
Woodbrother
Кремлевские фашисты еще раз попробуют где то границу прорвать. Это азиатское быдло не может жить спокойно. Обязательно им надо убивать и мародерствовать.
wwhicjgt    31.01.2021, 22:58
Оценка:  +6
wwhicjgt
ВАТАБЕСЫ )))))!!!
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