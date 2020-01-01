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На протестах в России задержали репера Оксимирона

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Известный репер заявил, что вышел на акцию протеста в Петербурге в свой день рождения, его отвезли в отдел полиции.
В России задержали известного репера
В России задержали известного репера
Кинопоиск
 
Репер Оксимирон (Мирон Федоров) задержан на акции протеста в Петербурге, сообщил сам исполнитель телеканалу Дождь.
 
По информации телеканала, его отвезли в отдел полиции № 19. Комментариев правоохранительных органов по ситуации пока не было.
 
Ранее репер заявил, что вышел на акцию в свой день рождения.
 
Напомним, что на акциях протеста в России 31 января задержали рекордное количество человек.
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: протесты, рэпер, Протесты в России
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Источник: korrespondent.net

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