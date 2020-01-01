На протестах в России задержали репера Оксимирона

Известный репер заявил, что вышел на акцию протеста в Петербурге в свой день рождения, его отвезли в отдел полиции.

Репер Оксимирон (Мирон Федоров) задержан на акции протеста в Петербурге, сообщил сам исполнитель телеканалу Дождь.

По информации телеканала, его отвезли в отдел полиции № 19. Комментариев правоохранительных органов по ситуации пока не было.

Ранее репер заявил, что вышел на акцию в свой день рождения.