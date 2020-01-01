На протестах в России задержали репера Оксимирона
Известный репер заявил, что вышел на акцию протеста в Петербурге в свой день рождения, его отвезли в отдел полиции.
Репер Оксимирон (Мирон Федоров) задержан на акции протеста в Петербурге, сообщил сам исполнитель телеканалу Дождь.
По информации телеканала, его отвезли в отдел полиции № 19. Комментариев правоохранительных органов по ситуации пока не было.
Ранее репер заявил, что вышел на акцию в свой день рождения.
Напомним, что на акциях протеста в России 31 января задержали рекордное количество человек.
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