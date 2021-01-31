ЕС договорился с AstraZeneca о дополнительных дозах COVID-вакцины

Компания пообещала начать поставки препарата в страны Евросоюза на неделю раньше оговоренного срока.

В первом квартале 2021 года ЕС получит 40 миллионов доз препарата Reuters (архивное фото)

Шведско-британская компания AstraZeneca согласилась поставить Евросоюзу в первом квартале текущего года дополнительных 9 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Шаг вперед по вакцинам. AstraZeneca поставит 9 миллионов дополнительных доз (всего 40 миллионов), по сравнению с последним предложением компании", - указано в сообщении.

Также, по словам главы ЕК, компания пообещала начать поставки препарата на неделю раньше и наращивать свои производственные возможности в Европе.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

Напомним, ранее Еврокомиссия разрешила применять вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки этого препарата Европейским агентством лекарственных средств.

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