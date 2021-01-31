Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС договорился с AstraZeneca о дополнительных дозах COVID-вакцины

Комментариев: 0
Компания пообещала начать поставки препарата в страны Евросоюза на неделю раньше оговоренного срока.
В первом квартале 2021 года ЕС получит 40 миллионов доз препарата
В первом квартале 2021 года ЕС получит 40 миллионов доз препарата
Reuters (архивное фото)

Шведско-британская компания AstraZeneca согласилась поставить Евросоюзу в первом квартале текущего года дополнительных 9 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Шаг вперед по вакцинам. AstraZeneca поставит 9 миллионов дополнительных доз (всего 40 миллионов), по сравнению с последним предложением компании", - указано в сообщении.

Также, по словам главы ЕК, компания пообещала начать поставки препарата на неделю раньше и наращивать свои производственные возможности в Европе.

Напомним, ранее Еврокомиссия разрешила применять вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки этого препарата Европейским агентством лекарственных средств.

Италия не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, вакцина, вакцинация, Еврокомиссия, Коронавирус, Урсула фон дер Ляйен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь