ЕС договорился с AstraZeneca о дополнительных дозах COVID-вакцины

Шведско-британская компания AstraZeneca согласилась поставить Евросоюзу в первом квартале текущего года дополнительных 9 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Шаг вперед по вакцинам. AstraZeneca поставит 9 миллионов дополнительных доз (всего 40 миллионов), по сравнению с последним предложением компании", - указано в сообщении.

Также, по словам главы ЕК, компания пообещала начать поставки препарата на неделю раньше и наращивать свои производственные возможности в Европе.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.