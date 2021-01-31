В столице Сомали террористы взяли штурмом отель

В гостинице находились несколько высокопоставленных сомалийских военных, один из которых убит.

Около гостиницы Afrik Hotel в сомалийской столице Могадишо террорист-смертник подорвал автомобиль, в результате чего погибли не менее трех человек, еще шестеро получили ранения. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя службы безопасности Сомали.

"На данный момент подтверждена гибель трех человек: двух гражданских лиц и одного сотрудника службы безопасности. Однако число жертв может быть больше", - указано в материале.

Сообщается, что вскоре раздались еще несколько взрывов на территории гостиницы, после чего боевики террористической группировки Аш-Шабаб взяли здание отеля штурмом.

При этом в здании находились несколько высокопоставленных сомалийских военных.

Как сообщило издание El Druso в Twitter, в результате атаки был убит бывший министр обороны Сомали генерал Мохамед Нур Галал.

- El General Mohamed Nur Galal, ex ministro de defensa de Somalia, muri'o en el asalto de Al Shabab al Hotel Afrik de Mogadiscio. pic.twitter.com/EDalFk6e6c — El Druso (@Eldruso) January 31, 2021

По данным агентства, продолжается штурм гостиницы силами специального назначения Сомали. В район прибыло большое количество машин скорой помощи.

Somalie : L'attaque contre l'h^otel Afrik `a Mogadiscio, en Somalie, se serait termin'ee apr`es avoir fait au moins neuf morts, dont quatre militants d'Al Shabbab (1 kamikaze + 3 assaillants), selon la police. pic.twitter.com/P8WHZ34nPV — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 31, 2021

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил США полностью выведены из Сомали. Во время данной операции боевики Аш-Шабаб атаковали американских военных.

Напомним, в декабре в сомалийском городе Галькайо был совершен теракт, жертвами которого стали не менее 10 человек, включая троих высокопоставленных военных.

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