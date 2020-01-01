Дело об импичменте: Трамп нанял новых адвокатов

Представлять интересы американского экс-президента согласились адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор.

Бывший президент США Дональд Трамп заключил контракты с двумя новыми юристами, которые вошли в команду его защиты по делу об импичменте в Сенате Конгресса США. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление штаба политика.

Отмечается, что представлять интересы экс-президента согласились адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор, которые считают, что импичмент Трампа противоречит американскому законодательству.

"Для меня честь представлять интересы 45-го президента Дональда Трампа и Конституцию Соединенных Штатов", - заявил Шон.

При этом Кастор отметил, что в рамках процедуры импичмента "Конституция США будет проверена на прочность".

Как сообщалось, ранее несколько юристов Трампа покинули его команду из-за разногласий по поводу стратегии защиты бывшего американского лидера.

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