Суд в Гааге возобновляет заседания по делу МН17

Первое судебное заседание в 2021 году начнется в 11:00 (по Киеву) в судебном комплексе Схипхол.

В Нидерландах Окружной суд Гааги в понедельник, 1 февраля, продолжит судебное разбирательство по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшем рейс МН17. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно обнародованному графику, первое судебное заседание в 2021 году начнется в 11:00 (по Киеву) в судебном комплексе Схипхол.

Кроме того, суд зарезервировал дни заседаний на 8 февраля, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь и ноябрь.

При этом неизвестно, будет ли суд заседать каждый день, поскольку обстоятельства могут потребовать сокращения, переноса, приостановки или даже отмены слушаний.

Напомним, последнее слушание по делу МН17 состоялось в Гааге 25 ноября прошлого года. На нем суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе граждан РФ.

Как сообщалось, в случае, если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнет рассматривать по существу дело МН17 в понедельник, 7 июня 2021 года.

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