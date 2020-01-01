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На Фиджи обрушился тропический циклон Ана

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В результате стихийного бедствия один человек погиб. Еще пятеро, в том числе трехлетний ребенок, числятся пропавшими без вести.
Последствия циклона Ана на Фиджи
Последствия циклона Ана на Фиджи
FIJI NDMO

В островном государстве Фиджи более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища из-за тропического циклона Ана, обрушившегося в минувшие выходные и вызвавшего обильные ливни, наводнения и разрушения. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand в понедельник, 1 февраля.

Указано, что в результате стихийного бедствия один человек погиб – 49-летний мужчина утонул во время шторма. Еще пять человек, в том числе трехлетний ребенок, числятся пропавшими без вести.

Также были разрушены сотни домов, главным образом на крупнейшем острове архипелага Вити-Леву, где расположена столица Сува.

В эвакуационных пунктах остаются более 10 тыс. человек. Не работают детские сады и школы, часть автодорог острова разрушена стихией, значительные площади, в том числе несколько населенных пунктов на востоке и севере острова Вити-Леву, затоплены.

По прогнозам национального управления Фиджи по борьбе со стихийными бедствиями, в ближайшие 24 часа на острова архипелага обрушится второй циклон. Он сформировался у северо-западного побережья страны и, как ожидается, до среды пройдет между главными островами государства Вити-Леву и Вануа-Леву.

Напомним, в декабре Фиджи пострадали от циклона Яса. Тогда жертвами природной стихии стали четыре человека. При этом небольшой остров Киа был разрушен до основания. Циклону присвоили пятую категорию по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

Ранее ураган Йота унес более 30 жизней в странах Центральной Америки. В регионе произошли наводнения и оползни.

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Теги: ураган, стихия, непогода, циклон, стихийное бедствие, Фиджи
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Источник: korrespondent.net

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