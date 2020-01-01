Взрывы прогремели у здания временного правительства Сирии и на контрольно-пропускном пункте в районе Зерзур.

На севере Сирии, в городах Эль-Баб и Аазаз, произошло два теракта, в результате которых погибли 10 человек и еще 24 были ранены. Об этом накануне сообщило Анадолу.

Указано, что первый взрыв прогремел в подконтрольном сирийской оппозиции городе Аазаз. Взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный у здания временного правительства Сирии и городского культурного центра. Погибли четыре человека, ранения получили 20 сирийцев.

Спустя некоторое время взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте в районе Зерзур в 5 км к востоку от города Эль-Баб. Там погибли шесть, ранения получили четыре человека. Есть опасения того, что число погибших и раненых может возрасти.

Cмотрите фотогалерею: В Сирии произошло два теракта: 10 жертв

Ранее в Сирии заявили о 18 авиаударах Израиля на юго-востоке страны. Тогда погибли 57 человек, в том числе 14 бойцов сирийской правительственной армии и 27 боевиков проиранских подразделений.

Также сообщалось, что в сирийской провинции Хама, на шоссе Саламия – Атрая, террористы атаковали три автобуса, в результате чего погибли девять человек.

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