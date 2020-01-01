У Ельцина день рождения: О чем мечтал первый президент РФ?

Борис Ельцин хотел дожить до 100 лет.

В понедельник, 1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения первого лидера РФ Бориса Ельцина. У него было сокровенное желание – дожить до 100 лет.

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Об этом рассказал бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко, передают российские СМИ.

По словам Шевченко, Ельцин хотел прожить хотя бы 90 лет, а лучше 100.

Это была его большая мечта. Но не получилось, подвело здоровье, - отметил экс-глава московского протокола.

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Шевченко считает, что Ельцин был хорошим хозяйственником. Начинал простым строителем, а в итоге стал у руля государства. Помощник Ельцина также добавил, что основным достижением его шефа стало то, что он сумел найти преемника, “который потащил РФ в эпоху Возрождения”.

Отметим, что Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Он умер в 2007 году в возрасте 76 лет.

Напомним, ранее мы писали, что у Путина заявили об откровенной беседе с Байденом.

