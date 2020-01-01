В Эгейском море произошла серия землетрясений

Эпицентр первого подземного толчка находился в море в 46 километрах к юго-западу от острова Лесбос.

В Эгейском море возле греческого острова Лесбос произошло землетрясение магнитудой 4,8, после чего последовала серия афтершоков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинский геодинамический институт в понедельник, 1 февраля.

Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 07:46 по Киеву, находился в море в 46 км к юго-западу от Лесбоса. Его очаг залегал на глубине 14,9 км. Землетрясение ощущалось и на соседнем острове Хиос.

Практически сразу же в том же районе произошел второй толчок магнитудой 4,8. Очаг залегал на глубине 12,5 км. В 08:00 – третий толчок магнитудой 4,5 с очагом на глубине 15,9 км. Сообщается, что до первого землетрясения магнитудой 4,8 на острове зафиксировали более слабый толчок магнитудой 3,8.

Сведения о пострадавших или разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в Хорватии после мощных землетрясений в конце декабря не утихают подземные толчки и образуются огромные пропасти. Всего в стране зафиксировали более 500 подземных толчков.

Также сообщалось, что в индонезийской провинции Западный Сулавеси 56 человек погибли в результате серии землетрясений.

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