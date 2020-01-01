Революцией пока не пахнет. Пресса о протестах в РФ

Массовые протесты в России проходят несмотря на все предупреждения и угрозы властей, а весь мир не перестает за ними следить.

В воскресенье, 31 января, сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вновь протестовали по всей стране.

Массовые протесты в России прошли несмотря на все предупреждения и угрозы властей. Из-за этого акции сопровождались жесткими задержаниями. В 86 городах задержали рекордное количество людей для российских митингов - более 5,3 тысячи человек.

Корреспондент.net продолжает следить за второй неделей протестов в России и реакцией западной прессы на них.

У Кремля еще много козырей – Times

Россия не стоит на пороге революции, пишет британская Times. Но протесты последних двух недель говорят о том, что большая часть общества недовольна своими лидерами.

Эти митинги воодушевляют участников: маршировать плечом к плечу с единомышленниками, скандировать Россия будет свободной и чувствовать, что они на грани какой-то победы. Но правда в том, что в руках Кремля еще много козырей. Среди силовиков нет раскола, число протестующих не достигло критической массы, парламентская оппозиция давно подавлена, а иностранная реакция слишком слаба, чтобы заставить власти и их друзей, таких как Аркадий Ротенберг, бояться за свои виллы в Тоскане и особняки в Лондоне.

При этом Путина, пишет Times, уже больше не беспокоит международное осуждение.

Но в долгосрочной перспективе у Кремля есть проблема. Опросы показывают, что почти половина людей пришла на протесты впервые. Более трети протестующих прожили практически всю свою жизнь при Путине.

Изменения в России не за ближайшим поворотом, заключает Times, но дорога ведет именно туда.

EPA Задержания на протестах в России

Экономический фактор протестов – TheNew York Times

Американская New York Times пишет о том, что протесты вспыхнули на фоне экстраординарных событий, но глубинные причины массового недовольства гораздо шире.

Демонстранты действительно возмущены попыткой отравления Алексея Навального, его арестом и расследованием о резиденции Путина. Но нынешние протесты, по мнению NYT, подстегиваются ухудшающимися условиями жизни большинства россиян.

Российские зарплаты с учетом инфляции снизились после начала украинского кризиса, сейчас они на 10% ниже, чем семь лет назад.

Это сказывается на поддержке разными слоями населения путинского правительства. В протестах принял участие целый спектр оппозиционных групп - от коммунистов до крайне-правых националистов.

По мнению политологов, не случайно протесты перекинулись из Москвы и Петербурга на далекую провинцию: именно там экономические проблемы ощущаются болезненнее всего.

NYT цитирует российского политолога Екатерину Шульман: "Когда меняются политические факторы, экономика также становится важной. Люди говорят: да, это произошло, а вот еще и продукты в магазинах дорожают".

Путин с его разросшимися службами безопасности, считает издание, способен справиться с протестами, не прибегая к массовым репрессиям, которые могли бы еще больше разжечь страсти. Даже сами протестующие говорят, что на улицы должно выйти намного больше людей, чтобы заставить Кремль изменить курс.

EPA Российские силовики

Испытание системы на прочность - S"uddeutsche Zeitung

Протесты в России никогда не остаются без последствий, пишет немецкое издание S"uddeutsche Zeitung. В краткосрочной перспективе они приводят к арестам, в долгосрочной - к ужесточению законов. И всегда они приводят к вопросу о том, изменится ли что-то на этот раз и придется ли Владимиру Путину пойти на уступки. Ответ гласит: наверное, не в этот раз и не в следующий, но когда-нибудь. Закостенелая система Путина движется к испытанию на прочность.

В воскресенье тысячи людей снова протестовали на улицах многих российских городов. К чему приведет их недовольство, вероятно, не знает и сам Кремль. Разветвленный аппарат безопасности реагирует старыми репрессивными навыками, в краткосрочной перспективе он обеспечит Кремлю покой, однако в остальном изменится немногое. Путин и в этот раз переждет демонстрации, проигнорирует желания протестующих.

Хотя протесты не стали более крупными, чем в предыдущие годы, между ними есть отличия. Протестующие кажутся более решительными и смелыми, - говорится в статье.

Команда Навального хочет сделать протест постоянным, как в Белоруссии, где уже несколько месяцев люди протестуют против правителя Александра Лукашенко. Там другая ситуация, протест последовал за фальсифицированными выборами, большинство отвергает Лукашенко. О Путине нельзя сказать то же самое. Однако осенью пройдут выборы в Госдуму. Тогда станет важным то, что думает молчащее большинство России.