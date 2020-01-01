Революцией пока не пахнет. Пресса о протестах в РФ
В воскресенье, 31 января, сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вновь протестовали по всей стране.
Массовые протесты в России прошли несмотря на все предупреждения и угрозы властей. Из-за этого акции сопровождались жесткими задержаниями. В 86 городах задержали рекордное количество людей для российских митингов - более 5,3 тысячи человек.
Корреспондент.net продолжает следить за второй неделей протестов в России и реакцией западной прессы на них.
У Кремля еще много козырей – Times
Россия не стоит на пороге революции, пишет британская Times. Но протесты последних двух недель говорят о том, что большая часть общества недовольна своими лидерами.
Эти митинги воодушевляют участников: маршировать плечом к плечу с единомышленниками, скандировать Россия будет свободной и чувствовать, что они на грани какой-то победы. Но правда в том, что в руках Кремля еще много козырей. Среди силовиков нет раскола, число протестующих не достигло критической массы, парламентская оппозиция давно подавлена, а иностранная реакция слишком слаба, чтобы заставить власти и их друзей, таких как Аркадий Ротенберг, бояться за свои виллы в Тоскане и особняки в Лондоне.
При этом Путина, пишет Times, уже больше не беспокоит международное осуждение.
Но в долгосрочной перспективе у Кремля есть проблема. Опросы показывают, что почти половина людей пришла на протесты впервые. Более трети протестующих прожили практически всю свою жизнь при Путине.
Изменения в России не за ближайшим поворотом, заключает Times, но дорога ведет именно туда.
Экономический фактор протестов – TheNew York Times
Американская New York Times пишет о том, что протесты вспыхнули на фоне экстраординарных событий, но глубинные причины массового недовольства гораздо шире.
Демонстранты действительно возмущены попыткой отравления Алексея Навального, его арестом и расследованием о резиденции Путина. Но нынешние протесты, по мнению NYT, подстегиваются ухудшающимися условиями жизни большинства россиян.
Российские зарплаты с учетом инфляции снизились после начала украинского кризиса, сейчас они на 10% ниже, чем семь лет назад.
Это сказывается на поддержке разными слоями населения путинского правительства. В протестах принял участие целый спектр оппозиционных групп - от коммунистов до крайне-правых националистов.
По мнению политологов, не случайно протесты перекинулись из Москвы и Петербурга на далекую провинцию: именно там экономические проблемы ощущаются болезненнее всего.
NYT цитирует российского политолога Екатерину Шульман: "Когда меняются политические факторы, экономика также становится важной. Люди говорят: да, это произошло, а вот еще и продукты в магазинах дорожают".
Путин с его разросшимися службами безопасности, считает издание, способен справиться с протестами, не прибегая к массовым репрессиям, которые могли бы еще больше разжечь страсти. Даже сами протестующие говорят, что на улицы должно выйти намного больше людей, чтобы заставить Кремль изменить курс.
Испытание системы на прочность - S"uddeutsche Zeitung
Протесты в России никогда не остаются без последствий, пишет немецкое издание S"uddeutsche Zeitung. В краткосрочной перспективе они приводят к арестам, в долгосрочной - к ужесточению законов. И всегда они приводят к вопросу о том, изменится ли что-то на этот раз и придется ли Владимиру Путину пойти на уступки. Ответ гласит: наверное, не в этот раз и не в следующий, но когда-нибудь. Закостенелая система Путина движется к испытанию на прочность.
В воскресенье тысячи людей снова протестовали на улицах многих российских городов. К чему приведет их недовольство, вероятно, не знает и сам Кремль. Разветвленный аппарат безопасности реагирует старыми репрессивными навыками, в краткосрочной перспективе он обеспечит Кремлю покой, однако в остальном изменится немногое. Путин и в этот раз переждет демонстрации, проигнорирует желания протестующих.
Хотя протесты не стали более крупными, чем в предыдущие годы, между ними есть отличия. Протестующие кажутся более решительными и смелыми, - говорится в статье.
Команда Навального хочет сделать протест постоянным, как в Белоруссии, где уже несколько месяцев люди протестуют против правителя Александра Лукашенко. Там другая ситуация, протест последовал за фальсифицированными выборами, большинство отвергает Лукашенко. О Путине нельзя сказать то же самое. Однако осенью пройдут выборы в Госдуму. Тогда станет важным то, что думает молчащее большинство России.