В мире минимум заболевших COVID-19 с октября

Больше всего новых заражений коронавирусом диагностировали в США, Бразилии и Великобритании.

За минувшие сутки в мире обнаружили почти 395 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования подтверждали в середине октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers в понедельник, 1 февраля.

Так, больше всего новых заражений диагностировали в США – почти 108 тысяч. Около 28 тысяч случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии. Кроме того, примерно 20 тысяч больных зафиксировали в Великобритании и Франции.

Россия заявила о 18 тысячах новых заражениях, Мексика – о 15 тысячах, Индонезия – о 12 тысячах.

За последние 24 часа скончались 9826 COVID-больных, а с начала пандемии – 2 млн 237 тысяч больных. Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения уже достиг 287,0.

Вылечились свыше 75 млн человек. Сейчас активными остаются более 26 млн случаев заболевания.

Фото: скриншот

Напомним, в Украине на треть упал суточный прирост COVID-19 – до 2030. При этом больше всего новых заболевших коронавирусом выявили в западных регионах и в Киеве.

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