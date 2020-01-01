В Иерусалиме обнаружили древнюю монету с интригующей надписью

Находка является одним из самых редких сокровищ второго века нашей эры, найденных в Израиле.

В Иерусалиме у подножия Храмовой горы археологи обнаружили редкую бронзовую монету. Об этом сообщает издание Express

Археологи датируют это открытие 132 г. н. э. (почти 1900 лет назад), когда произошло восстание евреев Римской Иудеи против Римской империи под руководством Саймона Бар Кохби.

На одной стороне древней монеты нанесено изображение кисти винограда и надпись: Второй год свободы Израиля. На оборотной стороне изображена пальма и надпись: Иерусалим.

По мнению археологов Израильского управления древностей (IAA), это действительно исключительное открытие. Из 22000 монет, найденных в Иерусалиме, только четыре были датированы конфликтом. Однако монет с названием города в Иерусалиме ранее не находили.

По словам археологов IAA, Морана Хагби и доктора Джо Узиэля, монеты, вероятно, были привезены в Иерусалим римскими легионерами 10-го легиона, которые участвовали в подавлении восстания.

"Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалим, и некоторые говорят, что он находился южнее Храмовой горы", - отметил Хагби.

Ученые предположили, что римские легионеры собирали еврейские монеты в качестве сувениров.

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