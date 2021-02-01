Франция призвала Германию отказаться от Северного потока-2

Берлину следует отказаться от газопровода в ответ на репрессии в России, говорят в Париже и добавляют, что всегда считали этот проект сомнительным.

Германии следует отказаться от проекта газопровода Северный поток-2. Об этом заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон изданию France Inter в понедельник, 1 февраля.

Так стоит поступить в качестве реакции на репрессии в России, потому что уже введенных санкций Евросоюза недостаточно, говорит Бон.

Он добавил, что решать судьбу газопровода предстоит Германии, так как он будет выходить на ее территорию.

В то же время в руководстве Франции всегда считали этот проект сомнительным.

Бон добавил, что санкции против России уже действуют, можно ввести и другие, "но нужно это четко понимать, этого недостаточно".

R'epression en #Russie -@CBeaune, sur d''eventuelles sanctions europ'eennes: "Il faut ^etre lucide, ca ne suffit pas" #le79Inter pic.twitter.com/spWDXx5T7o — France Inter (@franceinter) February 1, 2021

Напомним, что ранее строительство Северного потока-2 возобновилось. Судно Фортуна приступило к укладке труб в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Работы должны завершить в мае.

При этом Белый дом назвал СП-2 "плохой сделкой" для Европы. Новый президент США проведет "обзор" санкций, введенных предыдущей администрацией в отношении российского газопровода.

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