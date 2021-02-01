Франция призвала Германию отказаться от Северного потока-2
Германии следует отказаться от проекта газопровода Северный поток-2. Об этом заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон изданию France Inter в понедельник, 1 февраля.
Так стоит поступить в качестве реакции на репрессии в России, потому что уже введенных санкций Евросоюза недостаточно, говорит Бон.
Он добавил, что решать судьбу газопровода предстоит Германии, так как он будет выходить на ее территорию.
В то же время в руководстве Франции всегда считали этот проект сомнительным.
Бон добавил, что санкции против России уже действуют, можно ввести и другие, "но нужно это четко понимать, этого недостаточно".
R'epression en #Russie -@CBeaune, sur d''eventuelles sanctions europ'eennes: "Il faut ^etre lucide, ca ne suffit pas" #le79Inter pic.twitter.com/spWDXx5T7o
R'epression en #Russie -@CBeaune, sur d''eventuelles sanctions europ'eennes: "Il faut ^etre lucide, ca ne suffit pas" #le79Inter pic.twitter.com/spWDXx5T7o— France Inter (@franceinter) February 1, 2021
Напомним, что ранее строительство Северного потока-2 возобновилось. Судно Фортуна приступило к укладке труб в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Работы должны завершить в мае.
При этом Белый дом назвал СП-2 "плохой сделкой" для Европы. Новый президент США проведет "обзор" санкций, введенных предыдущей администрацией в отношении российского газопровода.
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