Запуск китайской ракеты Hyperbola-1 потерпел неудачу
В Китае не удалось запустить коммерческую ракету-носитель Hyperbola-1 (Шуан Цюсянь-1). Причины аварии устанавливают специалисты, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Запуск ракеты состоялся в понедельник, 1 февраля, в 16.15 по местному времени с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
Известно, что сразу после запуска произошли неполадки и миссию признали провальной.
Ракета была разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace). Запускали ее во второй раз.
В первый раз, в июле 2019 года, запуск прошел успешно, и ракета-носитель вывела на орбиту несколько научно-исследовательских спутника.
На сегодня Hyperbola-1 обладает самой большой грузоподъемностью из всех частных ракет-носителей в Китае.
Напомним, что миссия космической компании Arianespace завершилась неудачей.
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