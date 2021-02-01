Запуск китайской ракеты Hyperbola-1 потерпел неудачу

Провалом обернулась миссия по запуску ракеты, разработанной частной китайской компанией. В причинах аварии разбираются специалисты.

В Китае не удалось запустить коммерческую ракету-носитель Hyperbola-1 (Шуан Цюсянь-1). Причины аварии устанавливают специалисты, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Запуск ракеты состоялся в понедельник, 1 февраля, в 16.15 по местному времени с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Известно, что сразу после запуска произошли неполадки и миссию признали провальной.

Ракета была разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace). Запускали ее во второй раз.

В первый раз, в июле 2019 года, запуск прошел успешно, и ракета-носитель вывела на орбиту несколько научно-исследовательских спутника.

На сегодня Hyperbola-1 обладает самой большой грузоподъемностью из всех частных ракет-носителей в Китае.

Напомним, что миссия космической компании Arianespace завершилась неудачей.

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