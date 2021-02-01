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Война за вакцину. Почему ЕС не хватает прививок

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Франция и Германия готовы судиться с британо-шведской компанией AstraZeneca в случае срыва запланированных поставок прививок от коронавируса.
В мире продолжаются споры из-за вакцин
В мире продолжаются споры из-за вакцин

Вакцинация в мире идет такими темпами, что производители начинают не справляться с запланированными поставками. Это привело к тому, что Европейская комиссия официально объявила о введении механизма, который требует получения разрешения государств-членов ЕС на экспорт вакцин от COVID-19.

Так что теперь вакцина не достанется ряду стран, например, Украине? И почему вообще возникают проблемы с поставками прививок?

Мощности не справляются

В середине января от компании Pfizer/BioNTech поступили плохие новости по поводу объявленных задержек поставок вакцины. Затем Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что в первом квартале европейцы получат на 60% меньше доз, чем ожидалось.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз. Сразу после сертификации этой вакцины поставка должна была начаться с 80 млн доз для первого квартала, теперь это количество сократилось до 31 млн.

В Еврокомиссии тут же напомнили, что уже заплатили AstraZeneca 336 млн евро.

После этого страны ЕС 27 задались вопросом о том, как им удастся достичь своих целей по вакцинации.

“Страны ЕС могут согласиться с тем, что у Pfizer есть проблемы с ее головным предприятием в Бельгии и с сырьем, но им куда труднее поверить компании AstraZeneca, которая также заговорила о проблеме на бельгийском предприятии. В Еврокомиссии заподозрили, что лаборатория доставила дозы, в принципе произведенные для Евросоюза, в третьи страны, в данном случае в Великобританию", - пишет швейцарская газета Le Temps.

Спор с Великобританией

Руководитель компании AstraZeneca подтвердил нескольким европейским СМИ, что некоторые дозы действительно были доставлены в Великобританию, но в установленном порядке. Согласно объяснениям француза Паскаля Сорио, контракт с Лондоном предусматривает то, что дозы, произведенные в Великобритании, будут напрямую поставляться в Великобританию. Проблемы с запуском возникли и в британской цепочке поставок, но контракт на поставки вакцины с Великобританией был подписан на три месяца раньше, чем с Еврокомиссией, поэтому доставка шла быстрее. Первым прибыл - первым обслужен.

"Это просто невезение", - уверяет Паскаль Сорио. Что касается контракта с Еврокомиссией, он просто считал, что это не жесткое обязательство, а цель, которую нужно достичь, сделав "все возможное".

AstraZeneca обязана поставить в ЕС вакцину против коронавируса, произведенную в Великобритании, чтобы восполнить дефицит производства в Бельгии, заявила в ответ президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

EPA
AstraZeneca не может выполнить договоренности с ЕС

Быть судам?

Государства-члены, оплачивающие покупки готовы идти в суды. Литва заявила, что намерена разорвать контракт с AstraZeneca. Об этом задумывается и Италия. Швеция хотела приостановить выплаты Pfizer.

Франция и Германия также готовы судиться AstraZeneca в случае срыва запланированных поставок вакцин.

"Если они делают приоритет для других направлений, других стран - например, для Великобритании, - то мы будем защищать наши интересы. Контракты необходимо уважать. Соблюдение контрактов - это не моральные обязательства, это юридические обязательства. Штрафы или санкции могут применяться по каждому соглашению", - сказал государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Подобной позиции придерживается и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"Если окажется, что компании не соблюдают свои обязательства, нам придется думать о правовых последствиях", - сказал Альтмайер.

AstraZeneca уже пытается сгладить конфликт. Компания намерена поставить Евросоюзу в первом квартале на 9 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем обещала ранее. Всего получится 40 миллионов  - и это лишь половина от запланированных объемов.

Пострадают третьи страны?

После появления таких проблем Европейская комиссия официально объявила о введении механизма, который требует получения разрешения государств-членов ЕС на экспорт вакцин от COVID-19.

Механизм будет действовать до конца 2021 года.

Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства", в которую входит Украина, не будут подпадать под экспортный запрет.

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Теги: медицина, ЕС, вакцина, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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malaxxo    01.02.2021, 16:49
Оценка:  0
malaxxo
Клоун-марионетка загнал страну в очень"интересную"ситуац ию:Россия давала свою вакцину,но у нас же с Россией"война".Отказ.Ме чтаем о евро-американской вакцинах,но раньше 2023 года таких вакцин хозяева нашей власти нам не дадут,ибо самим мало.Планируем закупать китайскую вакцину,но с Китаем начался лют
malaxxo    01.02.2021, 16:51
Оценка:  0
malaxxo
ый срач по приказу американских хозяев нашей временной власти из-за"Мотор Сечи"...В общем,ситуация не просто"интересная"!Но странно что число ковид-больных резко снизилось.На бумаге.А в реальности всё не так радостно,можно не сомневаться.
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