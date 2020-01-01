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Экс-президент Польши Лех Валенса пожаловался на маленькую пенсию

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Бывший глава государства срочно ищет дополнительную работу, поскольку его пенсии в шесть тысяч злотых ему на жизнь не хватает. Лучше всего он себя "чувствует электриком".
Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год
Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год

Экс-президент Польши Лех Валенса ищет работу, поскольку ему не хватает президентской пенсии, а читать лекции он не может из-за пандемии. Валенса хотел бы поработать электриком, пишет Super Express.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно заработать, потому что моя жена тратит больше, чем моя мама. И я не знаю, как я выживу", - пожаловался изданию бывший лидер Польши.

77-летний Валенса заявил, что без подработки "пойдет собирать деньги под церковью".

По словам экс-политика, он хотел бы устроиться на работу электриком, поскольку именно в этом направлении он получил образование.

"Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", - рассказал Валенса.

Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год.

Его пенсия сейчас составляет шесть тысяч злотых в месяц (около 45 тысяч гривен). Средняя зарплата в Польше - около пяти тысяч злотых (37 500 грн).

Ранее Валенса жаловался на безденежье в декабре 2020 года. Себя он назвал банкротом: "Теперь у меня практически пустой карман".
 

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Теги: Польша, президент, деньги, финансы, пенсия, Лех Валенса, Валенса
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Источник: korrespondent.net

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