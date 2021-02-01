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США не причастны к протестам в России - Блинкен

Комментариев: 3
Накануне МИД РФ потребовал от Госдепа и американского посольства прекратить вмешательство во внутренние дела России.
США не причастны к протестам в России - Блинкен

США не причастны к протестам в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им нужно посмотреть внутрь, а не наружу", - так он прокомментировал заявление МИД РФ с требованием к американцам прекратить вмешательство во внутренние дела России.

Блинкен также заявил, что "глубоко обеспокоен жестоким подавлением" протестов в России, а также арестами протестующих по всей стране.

Он добавил, что на данный момент США, помимо ситуации с Алексеем Навальным, рассматривают варианты реагирования на прочие "российские действия, которые вызывают беспокойство".

Напомним, накануне в разных городах России прошли акции протеста в поддержку Навального, было задержано рекордное количество протестующих - более пяти тысяч человек. 

 

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Теги: Россия, США, госдепартамент США, Госдеп, Энтони Блинкен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Russian-Troll    01.02.2021, 17:58
Оценка:  -24
Russian-Troll
Враньё высшей категории!
malaxxo    01.02.2021, 17:33
Оценка:  -25
malaxxo
Было бы очень странно если бы эти"сверхдержавные"люби тели двойных стандартов признались в том что они причастны.Только вот верят этим клоунам лишь те кто вообще не знают что из себя представляют США. :-)
sebax    01.02.2021, 17:59
Оценка:  +3
sebax
Звісно. Але ж усі знають, що вас не проведеш і ви усім покажете "кузькіну мать", чи не так?
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