США не причастны к протестам в России - Блинкен

Накануне МИД РФ потребовал от Госдепа и американского посольства прекратить вмешательство во внутренние дела России.

США не причастны к протестам в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им нужно посмотреть внутрь, а не наружу", - так он прокомментировал заявление МИД РФ с требованием к американцам прекратить вмешательство во внутренние дела России.

Блинкен также заявил, что "глубоко обеспокоен жестоким подавлением" протестов в России, а также арестами протестующих по всей стране.

Он добавил, что на данный момент США, помимо ситуации с Алексеем Навальным, рассматривают варианты реагирования на прочие "российские действия, которые вызывают беспокойство".

Напомним, накануне в разных городах России прошли акции протеста в поддержку Навального, было задержано рекордное количество протестующих - более пяти тысяч человек.

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