В Австрии четыре туриста погибли во время схождения лавин

Во время поисково-спасательной операции нашли тела одной женщины и троих мужчин, которые оказались завалены лавиной.

В горах Австрии в минувшие выходные сошли несколько лавин и погребли под собой туристов. Спасатели нашли тела четырех человек, сообщает в понедельник, 1 февраля, Le Figaro со ссылкой на полицию.

Так, тела 37-летней женщины и 38-летнего мужчины были найдены до вечера воскресенья.

В субботу погиб 16-летний лыжник из Германии. Лавина застала его на высоте 2,6 тысячи метров. У него не было специального устройства для передачи местоположения, которое бы позволило быстро его найти.

В тот же день возле горнолыжной станции Axamer Lizum погиб 48-летний австриец. Он оказался за пределами района, где было разрешено находиться людям.

Помимо лавин, которые привели к смертельным инцидентам, еще четыре сошли в Австрии в субботу, но не привели к жертвам, сообщила полиция.

Несколькими неделями ранее в Швейцарии лавина погребла десять туристов.

Перед этим в российском Норильске в результате схождения снежной лавины на горнолыжный курорт погибли три человека.

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