В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заразились COVID-19

Положительный тест на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer получили все 78 обитателей дома престарелых.

Скончались семь человек

В доме престарелых испанского города Латартера все обитатели после COVID-вакцины заболели корнавирусом. Семь человек скончались, пишет La Vanguardia.

Пенсионерам была сделана вакцина производства компании Pfizer. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.

Первую дозу вакцины люди получили 13 января.

"Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей", - рассказали в администрации социального учреждения.

При этом руководство дома престарелых отметило, что соблюдались все санитарные нормы. С начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как привиться от коронавируса. Записаться на вакцинацию будет можно тремя способами.

Также Korrespondent.net писал, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.

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