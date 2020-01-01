Армения одобрила российскую вакцину Спутник V

Армения начинает вакцинацию населения российской COVID-вакциной после того, как ее одобрил регулятор.

Дополнительные испытания в Армении не проводились

Министерство здравоохранения Армении одобрило российский препарат от коронавируса Спутник V на территории страны, сообщается на сайте препарата.

"Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса", - заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Препарат одобрен приказом Минздрава на основании данных III фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении, отмечается на сайте российской вакцины.

Напомним, что ранее Спутник V был зарегистрирован в России, Беларуси, Парагвае, Алжире, Гвинее, Туркменистане, Аргентине, Сербии, Тунисе, Иране, Венесуэле, Венгрии, Боливии, Палестине и др.

Добавим, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.

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