Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Армения одобрила российскую вакцину Спутник V

Комментариев: 0
Армения начинает вакцинацию населения российской COVID-вакциной после того, как ее одобрил регулятор.
Дополнительные испытания в Армении не проводились
Дополнительные испытания в Армении не проводились

Министерство здравоохранения Армении одобрило российский препарат от коронавируса Спутник V на территории страны, сообщается на сайте препарата. 

"Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса", - заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Препарат одобрен приказом Минздрава на основании данных III фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении, отмечается на сайте российской вакцины.

Напомним, что ранее Спутник V был зарегистрирован в России, Беларуси, Парагвае, Алжире,  Гвинее, Туркменистане, Аргентине, Сербии, Тунисе, Иране, Венесуэле, Венгрии, Боливии, Палестине и др.

Добавим, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, вакцина, Армения, вакцинация, прививки, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь