Армения одобрила российскую вакцину Спутник V
Министерство здравоохранения Армении одобрило российский препарат от коронавируса Спутник V на территории страны, сообщается на сайте препарата.
"Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса", - заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Препарат одобрен приказом Минздрава на основании данных III фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении, отмечается на сайте российской вакцины.
Напомним, что ранее Спутник V был зарегистрирован в России, Беларуси, Парагвае, Алжире, Гвинее, Туркменистане, Аргентине, Сербии, Тунисе, Иране, Венесуэле, Венгрии, Боливии, Палестине и др.
Добавим, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet