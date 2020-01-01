В США дорогу смыло в океан

В Калифорнии сильные дожди спровоцировали крупный оползень, во время которого 50-метровый участок дороги обвалился в океан.

В США 50-метровый кусок шоссе Highway 1 смыло в Тихий океан. Масштабный оползень вызвали дождевые воды.

Так, магистраль Highway 1, тянущаяся вдоль западного побережья США по большей части тихоокеанского побережья штата Калифорния, была разрушена дождевыми водами.

Поскольку шоссе было закрыто с вечера 26 января из-за угрозы оползней, от стихии никто не пострадал.

Напомним, в январе в Индонезии из-за масштабного оползня погибли 13 человек. Причиной природного катаклизма стали мощные ливни.

30 декабря в Норвегии произошел крупный оползень в городе Аск, в 40 километрах от Осло. Тогда погибили семь человек и еще трое пропали без вести.

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