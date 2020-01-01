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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро

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Мужчина, вооруженный ножом, бросался на людей в метро. Его арестовали. Полиция утверждает, что это не теракт.
Есть пострадавшие
Есть пострадавшие
plus.lesoir.be

В столице Бельгии Брюсселе мужчина с ножом набросился на людей на станции метро Gare de l'Ouest. Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, около 15.00 по местному времени, пишет RTBF.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Подозреваемый задержан. Правоохранители утверждают, что это не теракт, а нападение в контексте частного дела.

Расследование взяло на себя управление федеральной полиции железных дорог.

До этого стало известно, что в Киеве смертельно ранили переселенца из Донбасса.

Как сообщалось ранее, на вокзале Франкфурта мужчина с ножом напал на людей.
 

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Теги: метро, Бельгия, Брюссель, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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