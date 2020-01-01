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В мире третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19 - ВОЗ

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Вирус можно контролировать, даже несмотря на возникающие новые штаммы. В то же время пока не следует отказываться от противовирусных мер.
Обнадеживающая новость - Гебреисус
Обнадеживающая новость - Гебреисус

Количество новых COVID-случаев в мире снижается третью неделю подряд. Эта новость обнадеживающая, заявил в понедельник, 1 февраля, на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, пишет ТАСС.

Это, по словам главы ВОЗ, "показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют".

Гебреисус выразил уверенность, что благодаря противовирусным мерам, от которых пока еще рано отказываться, распространение вируса удастся предотвратить.

Напомним, что ВОЗ призвала замедлить вакцинацию от коронавируса.

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Теги: Вирус, ВОЗ, заболевание, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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