В Польше отказались прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

Препарат AstraZeneca "отдадут" учителям и военным, а пенсионерам будут делать прививки Pfizer и Moderna.

В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.

Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.

Власти еще не остановились на возрастном пороге для AstraZeneca – начать вакцинировать этой вакциной людей от 55 или от 60 лет.

Как сообщается, до конца первого квартала 2021 года планируется получение 1,5 миллиона доз данного препарата от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ЕС опубликовал контракт на покупку вакцины AstraZeneca.

Добавим, что Италия не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet