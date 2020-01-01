В Литве подтвержден первый случай заражения "британским" штаммом

Заразившейся оказалась столичная жительница. Ее анализы отправляли в лабораторию в Нидерланды.

В Литве зафиксирован случай заболевания "британским" вариантом коронавируса. Инфицированной оказалась жительница Вильнюса, пишет Delfi со ссылкой на Минздрав страны.

"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении министерства.

Анализы пациентки были отправлены для исследования в нидерландский город Роттердам. Специалист подтвердили, что у женщины "британский" штамм инфекции.

Ученые подтвердили, что этот штамм может быстрее распространяться. Выяснилось, что в Британии данный вариант вируса стал доминирующим.

Британский штамм COVID уже в Украине - ученый

Напомним, что в Испании после прививки все обитатели дома престарелых заразились COVID-19.

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