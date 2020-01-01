Турции пора обсудить новую конституцию - Эрдоган

В стране могут приступить к разработке новой конституции. Готовый текст представят народу. Также Турция нуждается в реформах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил начать работу над новой конституцией страны, сообщает агентство NTV.

"Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию", - заявил глава государства.

По его словам, данный процесс "должен быть реализован прозрачно" и окончательный текст документа следует представить "на усмотрение нации".

"Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", - заявил Эрдоган.

Помимо этого, глава Турции заявил о необходимости реформ в стране.

"Вскоре мы поделимся с общественностью всесторонним исследованием, которое включает философию, цели, задачи и мероприятия наших пакетов реформ", - пообещал президент.

Как сообщалось ранее, Эрдоган создал свой канал в Telegram.

Также Korrespondent.net писал, что Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС вместо Британии.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet