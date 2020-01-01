Турции пора обсудить новую конституцию - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил начать работу над новой конституцией страны, сообщает агентство NTV.
"Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию", - заявил глава государства.
По его словам, данный процесс "должен быть реализован прозрачно" и окончательный текст документа следует представить "на усмотрение нации".
"Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", - заявил Эрдоган.
Помимо этого, глава Турции заявил о необходимости реформ в стране.
"Вскоре мы поделимся с общественностью всесторонним исследованием, которое включает философию, цели, задачи и мероприятия наших пакетов реформ", - пообещал президент.
Как сообщалось ранее, Эрдоган создал свой канал в Telegram.
Также Korrespondent.net писал, что Эрдоган предложил принять Турцию в ЕС вместо Британии.
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