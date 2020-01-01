В Амстердаме приняли решение о ликвидации района "красных фонарей"

Депутаты городского совета задумались и над тем, чтобы существенно изменить тип туристов, которые приезжают в Амстердам.

Власти Амстердама приняли решение о ликвидации района "красных фонарей". "Эротический анклав" создадут вдали от центра города, постановили депутаты городского совета. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает издание The Guardian.

С таким предложением выступила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Отчасти на ее решение повлияла пандемия, а также, желание изменить контингент туристов, которые прибывают в Амстердам. Большая группа политических партий поддержала ее предложение "закрыть окна борделей вдоль узких аллей вокруг доков".

"Всех работников интимной сферы услуг попросят покинуть район Де Валлен и перебраться в новый специальный центр в другой части города", - пишет издание.

В то же время, местонахождение нового района красных фонарей "Де Валлен" пока не уточняется.

Известно, что Фемке Халсема, мэр Амстердама с июля 2018 года, с момента вступления в должность настаивала на закрытии кафе для любителей каннабиса и закрытии заведений, где трудятся ночные бабочки, уверяя, что именно они, а не, например, городские каналы, стали туристической достопримечательностью портового города. Халсема также настаивала на переносе района красных фонарей из-за того, что некоторые иностранцы "оскорбляют и унижают" сотрудниц заведений на глазах других "добропорядочных туристов".

Христианские партии уже давно добивались закрытия борделей в центре Амстердама и недавно их поддержала также "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, а также "Трудовая партия" и "Зеленые".

"Речь идет о том, чтобы перезагрузить Амстердам как город для посетителей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не за любую цену. Мы должны решительно вмешаться", - рассказал представитель "Рабочей партии".

Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам.

"Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для иностранцев после пандемии", - заявил Деннис Буткан из голландской лейбористской партии.

Ранее в Амстердаме открылся первый в Европе музей проституции.

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