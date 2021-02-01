На Кипре в центре вакцинации произошел взрыв

Здание пострадавшего медицинского центра расположено в пригороде столицы Республики Кипр Никосии.

На Кипре, в пригороде Никосии произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения. Об этом в понедеьник, 1 февраля, сообщило местное агентство Cyprus Mail.

По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19.30 по местному времени. Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.

О пострадавших во время взрыва пока не сообщается.

Городок Лача с населением около 17 тысяч человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.

Напомним, в столице Румынии Бухаресте произошел пожар в больнице для больных коронавирусом. Погибли четыре человека.

В в конце декабря в Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID, погибли не менее семи пациентов.

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