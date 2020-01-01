Музыкальный лейбл отказался работать с Мэнсоном после обвинений в насилии

В компании Loma Vista Recordings приняли решение не работать с музыкантом над какими-либо будущими проектами.

Музыкальный лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с рок-исполнителем Мэрилином Мэнсоном после выдвинутых против него обвинений в насилии. Об этом в понедельник, 1 февраля, сказано в заявлении лейбла в Twitter.

"В свете сегодняшних тревожных заявлений Эван Рэйчел Вуд и других женщин, которые назвали Мэрилина Мэнсона своим обидчиком, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома", - сообщили представители лейбла.

Кроме того, лейбл не намерен работать с Мэнсоном и над будущими проектами.

Ранее американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого Запада", обвинила Мэрилина Мэнсона, с которым ее некоторое время связывали романтические отношения, в насилии. По ее словам, музыкант начал ухаживать за ней, когда она была подростком. Вуд добавила, что артист ужасно издевался над ней годами, "промывал мозги", а также манипулировал, принуждая к подчинению. После этого еще не менее четырёх женщин рассказали о своем опыте, обвинив певца в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в разных формах принуждения и запугивания. Однако позже одна из них удалила свой пост.

Ранее сообщалось, что известный российский певец рассказал о сексуальном насилии в 8 лет. Также Корреспондент писал о том, что Оля Полякова стала жертвой домашнего насилия.

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