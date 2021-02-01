Во Франции растет число убийств

В мире возникла тенденция возврата к физическому насилию, однако эту тенденцию или игнорируют, или значимость ее недооценивают, считает эксперт.

Во Франции за два десятилетия число убийств возросло более чем на 90%

За последние 20 лет число убийств во Франции увеличилось на 91% и достигло беспрецедентного для страны уровня. об этом в понедельник, 1 февраля, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны.

Так, согласно данным полиции, в прошлом году в стране было зарегистрировано 4472 убийства, что является увеличением данного показателя на 91% за последние 20 лет. Так, в 2000 году было зарегистрировано 2338 убийств.

Число попыток убийства, предпринятых в связи с совершением краж, в 2020 году возросло на 19,3% по сравнению с прошлым годом, а совершенных при аналогичных обстоятельств убийств - на 17,1%.

Увеличился показатель убийств и при сведении счетов между преступниками (14,3%). При этом число погибших при избиениях уменьшилось на 7,3%. В целом, число убийств во Франции постоянно растет с 2013 года, следует из данных МВД.

Французский криминолог профессор Ален Боэр признал в интервью Le Figaro, что отчасти в 2015-2016 годы рост числа убийств был связан с осуществленными во Франции терактами, в ходе которых погибли сотни людей. В то же время он подчеркнул, что "после того, как завершилась череда крупных терактов, подобных тем, что произошли в Ницце и Париже, кривая убийств в стране отнюдь не пошла вниз, число жертв лишь возросло".

Причин сложившейся ситуации много, включая социальный и санитарный кризисы, а также воздействие на общество различных призывов к убийствам в Сети.

"В мире возникла сильная тенденция возврата к физическому насилию, в особенности на Западе. Однако эту тенденцию или игнорируют, или значимость ее недооценивают", - отметил он.

Напомним, во Франции задержанным за избиение подростка из Украины Юрия в Париже предъявили обвинения.

Ранее в Крыму житель города Бахчисарай задушил маленькую дочь из-за плача. При этом мужчина придумал версию о том, что ребенок якобы отравился угарным газом от неисправного печного отопления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet