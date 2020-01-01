Меркель обещает вакцинировать каждого желающего жителя страны до конца лета
Все взрослое население Германии получит возможность вакцинироваться от коронавируса до конца третьего квартала 2021 года, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет DW.
"Обещание, что к концу третьего квартала мы сможем предложить каждому жителю страны привиться от коронавируса можно выполнить, - заявила Меркель после проведенных консультаций на высшем уровне с представителями федеральной и региональных властей и фармацевтической промышленности. Это обещание будет выполнено даже в том случае, если вакцина двух разработчиков Johnson & Johnson и CureVac, вопреки ожиданиям, не будет допущена в Евросоюзе", - заявила Меркель.
Издание уточняет, что всего ожидается, что ФРГ получит свыше 320 млн доз вакцины на 83 млн населения. В первом квартале планируют получить 18,3 млн доз вакцин, во втором - 77,1 млн, в третьем - 126,6 млн, в четвертом - 100,2 млн.
Меркель также объяснила, почему темпы прививочной кампании в Германии ниже, чем в ряде других стран.
По ее словам, в Европе производственные мощности для выпуска вакцины - ограничены, в сравнении, к примеру, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами.
Ранее сообщалось, что ЕС опубликовал контракт на покупку вакцины AstraZeneca.
Британский штамм COVID уже в Украине - ученый
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet