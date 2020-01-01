Меркель обещает вакцинировать каждого желающего жителя страны до конца лета

Чтобы власти могли лучше планировать компанию вакцинации, федеральное правительство и власти земель планируют разработать "национальный план вакцинации".

Все взрослое население Германии получит возможность вакцинироваться от коронавируса до конца третьего квартала 2021 года, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет DW.

"Обещание, что к концу третьего квартала мы сможем предложить каждому жителю страны привиться от коронавируса можно выполнить, - заявила Меркель после проведенных консультаций на высшем уровне с представителями федеральной и региональных властей и фармацевтической промышленности. Это обещание будет выполнено даже в том случае, если вакцина двух разработчиков Johnson & Johnson и CureVac, вопреки ожиданиям, не будет допущена в Евросоюзе", - заявила Меркель.

Издание уточняет, что всего ожидается, что ФРГ получит свыше 320 млн доз вакцины на 83 млн населения. В первом квартале планируют получить 18,3 млн доз вакцин, во втором - 77,1 млн, в третьем - 126,6 млн, в четвертом - 100,2 млн.

Меркель также объяснила, почему темпы прививочной кампании в Германии ниже, чем в ряде других стран.

По ее словам, в Европе производственные мощности для выпуска вакцины - ограничены, в сравнении, к примеру, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами.

Ранее сообщалось, что ЕС опубликовал контракт на покупку вакцины AstraZeneca.

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