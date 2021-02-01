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В Китае арестовали 80 человек за распространение поддельной COVID-вакцины

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Подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта ликвидировали в провинциях Цзянсу и Шаньдун, а также в Пекине.
Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса еще в сентябре 2020 года
Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса еще в сентябре 2020 года
Синьхуа

В Китае правохранители арестовали более 80 человек и конфисковали более 3 тысяч доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

В ходе следствия было установлено, что с сентября 2020 года подозреваемый по фамилии Кун, стремясь к получению огромной прибыли, в сговоре с другими лицами подделывал вакцину от COVID-19, посредством введения физиологического раствора, и продавал ее по завышенным ценам, – говорится в сообщении.

Силовики ликвидировали подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта в провинциях Цзянсу и Шаньдун, а также в Пекине.

Китайская газета Global Times со ссылкой на источник сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж. В частности, ранее группа людей контрабандным путем вывозила вакцины в Африку.

Напомним, Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса еще в сентябре 2020 года. При этом безопасность и эффективность вакцины на тот момент были еще не доказаны.

Также СМИ сообщали, что эффективность китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac ниже 60%. Препарат проходил проверку в Бразилии.

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Теги: Лекарственные препараты, вакцина, Китай, лекарства, вакцинация, подделки, фальшивые лекарства, Коронавирус, фальсификация лекарственных средств, борьба с подделкой лекарств, подделка лекарственных средств
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Источник: korrespondent.net

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