В США вакцинированных от COVID-19 уже больше, чем выявленных больных

США проводят вакцинацию быстрее, чем любая другая страна. Сейчас в Штатах делается в среднем около 1,34 млн прививок в день.

Число граждан США, получивших вакцину против коронавируса COVID-19, превысило число тех, у кого была подтверждена эта инфекция. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Vaccine Tracker во вторник, 2 февраля.

Указано, что уже 26,5 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины. США проводят вакцинацию быстрее, чем любая другая страна. Сейчас в Штатах делается в среднем около 1,34 млн прививок в день. Всего за первые шесть недель после начала вакцинации почти 7,8% американцев получили одну дозу вакцины, а двумя дозами привиты уже 1,8% граждан.

Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения, скончались свыше 443 тысяч человек.

Среднее число новых случаев заболевания в США за семь дней снижалось почти каждый день с момента достижения пика 8 января, но число зарегистрированных смертей все еще остается высоким. В январе в среднем ежедневно регистрировалось более 3 тысяч смертей.

Накануне сообщалось, что в мире минимум заболевших COVID-19 с октября. За сутки обнаружили почти 395 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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