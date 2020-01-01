В Турции шесть машин рухнули в строительный котлован

В результате инцидента никто не пострадал. Легковушки днем вытащили из котлована при помощи крана.

В турецком городе Шанлыурфа сразу шесть автомобилей провалились в строительный котлован. Об этом сообщает ТСН во вторник, 2 февраля.

"Машины были припаркованы практически вплотную к пропасти. И ночью здесь обвалилась стена, которая подпирала изнутри край котлована. Этот момент зафиксировала камера наружного наблюдения", – говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал, ведь в салонах легковушек никого не было. Машины днем вытащили краном.

Вероятнее всего, причиной обвала стали длительные ливни.

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