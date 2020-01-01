В Турции шесть машин рухнули в строительный котлован
В турецком городе Шанлыурфа сразу шесть автомобилей провалились в строительный котлован. Об этом сообщает ТСН во вторник, 2 февраля.
"Машины были припаркованы практически вплотную к пропасти. И ночью здесь обвалилась стена, которая подпирала изнутри край котлована. Этот момент зафиксировала камера наружного наблюдения", – говорится в сообщении.
К счастью, никто не пострадал, ведь в салонах легковушек никого не было. Машины днем вытащили краном.
Вероятнее всего, причиной обвала стали длительные ливни.
Ранее на севере Индии в городе Мураднагар погибли не менее 23 человек во время похоронной церемонии. Там произошло обрушение крыши крематория во время затяжных дождей.
На Волыни в интернате с сотней пациентов ночью рухнула стена
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet