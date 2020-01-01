В Мьянме военные закрыли авиасообщение

Иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля.

В Мьянме (бывшая Бирма) военные, захватившие власть в стране в результате государственного переворота, выпустили уведомление о приостановке международного авиасообщения. Об этом сообщает местная газета Myanmar Times со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.

Так, в уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23:59 (18:29 по Киеву) 31 мая 2021 года.

В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов. Также стало известно, что иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля.

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром в понедельник были задержаны президент Вин Мьин, глава правящей партии и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, а также многие другие члены политического руководства. Это уже четвертый за 63 года государственный переворот в Мьянме.

Как военный переворот в Мьянме отразится на разных странах

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet