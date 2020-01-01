Тяжелые наркотики частично декриминализовали в Орегоне

Инициативу поддержало большинство жителей штата на всеобщих выборах. Теперь людей не будут арестовывать за хранение небольших доз.

В штате Орегон вступает в силу закон о частичной декриминализации всех видов наркотических веществ. Об этом сообщает CNN во вторник, 2 февраля.

Отныне в штате можно хранить небольшие дозы тяжелых наркотиков. Например, наличие у человека героина (до 1 грамма), метамфетамина (до 2 граммов), кокаина (до 2 граммов) и ряда других веществ больше не будет считаться поводом для задержания полицией.

Кроме того, за хранение таких доз также не будет предусмотрено заключение под стражу: вместо этого правоохранительные органы могут выписать $100 штрафа.

Как отмечает издание, теперь наказание сравнимо со штрафом за нарушение ПДД. В крайнем случае власти могут предписать человеку пройти медицинское обследование, чтобы удостовериться в отсутствии зависимости.

Ранее большинство жителей штата одобрили эту инициативу на всеобщих выборах 3 ноября 2020 года - тогда 55,8% населения проголосовали за.

Напомним, что в Амстердаме запретят продавать марихуану туристам. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема заявила, что любители легких наркотиков регулярно доставляют неудобства местным жителям.

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