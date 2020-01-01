В Испании тестируют четырехдневную рабочую неделю

Пилотный проект перехода пока коснется ограниченного числа компаний. Эксперимент продлится три года, на него выделили 50 млн евро.

В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает портал ABC во вторник, 2 февраля.

Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 миллионов евро. Власти планируют финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.

План инициировала левоцентристская партия M'as Pa'is. По словам лидера партии Иньиго Еррегона, эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он надеется, что пилотный проект покажет компаниям выгоду четырехдневной рабочей недели и мотивирует самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.

При этом финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. Цель проекта состоит в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.

Напомним, что ранее LinkedIn рассказал о наиболее востребованных профессиях на сервисе. В последнее время работодатели стали чаще заходить на сайт в поисках медицинских работников и личных тренеров.

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