В Финляндии за такси можно будет расплатиться идеей

От пассажира требуется только высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси.

В Финляндии поездку на такси можно будет оплатить идеей

В Финляндии 3 февраля будет ездить особое такси, где можно будет проехать абсолютно бесплатно. Об этом сообщает Yle во вторник, 2 февраля.

Такое такси будет функционировать в столичном регионе, а также в Оулу и в Рованиеми. Вместо денег клиента попросят высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.

"Мы надеемся, что люди расскажут о своем опыте и дадут конкретные советы по улучшению нашего сервиса. Мы будем благодарны за любые мнения и комментарии", - заявила представитель Таксомоторного общества Финляндии Катя Сакса.

При этом специальное такси можно будет вызвать только по телефону. Все мнения клиентов будут задокументированы и опубликованы в соцсетях. В кампании участвуют Таксомоторное общество и фирмы L"ahitaksi, Taksi Helsinki и Otaxi.

"Изменение законодательства, произошедшее два года назад, привело к снижению доверия финнов к такси, хотя подавляющее большинство работающих в сфере предпринимателей хочет предоставить клиентам лучший сервис. Поэтому для нас важно развенчать какие-то стереотипы и найти способ вернуть утраченное доверие", – добавила Сакса.

Напомним, что ранее в Amazon представили первое роботакси. Завершено создание автомобиля от стартап-компании Zoox, который может передвигаться без водителя в городских условиях.

Также сообщалось, что в Корее испытали летающее такси. В Сеуле провели тестовый полет воздушного такси. Вместо людей в салоне находился мешок с рисом.

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