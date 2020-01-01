Скорость распространения COVID-19 уменьшилась почти вдвое – ВОЗ

Снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений.

Средняя скорость распространения коронавируса COVID-19 в начале февраля сократилась почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями января. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тысяч новых случаев заражения, что стало одним из минимальных показателей с начала года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года – 870,8 тыс. случаев – зафиксирован 10 января.

Снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений. В США за сутки выявили 125,5 тыс. новых случаев инфицирования – более чем в два раза меньше по сравнению с пиковыми значениями января. Более чем вдвое снизилась заболеваемость в Бразилии, Колумбии и Аргентине, еще более заметно – в три раза – уменьшилась скорость распространения инфекции в Мексике. Исключение из общей тенденции – Перу, где после двухмесячного плато заболеваемость в середине февраля вышла в новую фазу роста.

В Европе снижение темпов распространения коронавируса наблюдается почти во всех странах, входящих в первую двадцатку по числу заражений. Исключения – Франция, где число новых случаев заражения стабильно держится в районе отметки 20 тыс., и Испания – там заболеваемость в первой декаде января вступила в третью, самую активную за период пандемии фазу роста.

В Индии за истекшие сутки выявили около 8,6 тыс. случаев заражения – это минимальное значение с начала июня и в 12 раз меньше по сравнению с пиковыми показателями в сентябре. В Турции выявляется менее 8 тыс. случаев заражения в сутки – почти вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями января и вчетверо меньше – по сравнению с пиковыми показателями декабря.

В Иране с конца декабря заболеваемость стабильно держится на уровне 6-6,5 тыс. случаев заражения в сутки, что вдвое меньше по сравнению с ноябрьскими показателями. Стабильное снижение заболеваемости наблюдается в ЮАР, где за истекшие сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения, что стало минимальным значением с начала декабря.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии выявлено более 102,5 млн инфицированных, умерли свыше 2,2 млн пациентов. В 19 странах зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, в замыкающей двадцатку Чехии – 987,3 тыс.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19. В организации считают, что коронавирус можно контролировать, даже несмотря на возникающие новые штаммы.