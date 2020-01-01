Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скорость распространения COVID-19 уменьшилась почти вдвое – ВОЗ

Комментариев: 0
Снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений.
За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Getty Images

Средняя скорость распространения коронавируса COVID-19 в начале февраля сократилась почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями января. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тысяч новых случаев заражения, что стало одним из минимальных показателей с начала года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года – 870,8 тыс. случаев – зафиксирован 10 января.

Снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений. В США за сутки выявили 125,5 тыс. новых случаев инфицирования – более чем в два раза меньше по сравнению с пиковыми значениями января. Более чем вдвое снизилась заболеваемость в Бразилии, Колумбии и Аргентине, еще более заметно – в три раза – уменьшилась скорость распространения инфекции в Мексике. Исключение из общей тенденции – Перу, где после двухмесячного плато заболеваемость в середине февраля вышла в новую фазу роста.

В Европе снижение темпов распространения коронавируса наблюдается почти во всех странах, входящих в первую двадцатку по числу заражений. Исключения – Франция, где число новых случаев заражения стабильно держится в районе отметки 20 тыс., и Испания – там заболеваемость в первой декаде января вступила в третью, самую активную за период пандемии фазу роста.

В Индии за истекшие сутки выявили около 8,6 тыс. случаев заражения – это минимальное значение с начала июня и в 12 раз меньше по сравнению с пиковыми показателями в сентябре. В Турции выявляется менее 8 тыс. случаев заражения в сутки – почти вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями января и вчетверо меньше – по сравнению с пиковыми показателями декабря.

В Иране с конца декабря заболеваемость стабильно держится на уровне 6-6,5 тыс. случаев заражения в сутки, что вдвое меньше по сравнению с ноябрьскими показателями. Стабильное снижение заболеваемости наблюдается в ЮАР, где за истекшие сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения, что стало минимальным значением с начала декабря.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии выявлено более 102,5 млн инфицированных, умерли свыше 2,2 млн пациентов. В 19 странах зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, в замыкающей двадцатку Чехии – 987,3 тыс.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19. В организации считают, что коронавирус можно контролировать, даже несмотря на возникающие новые штаммы.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ВОЗ, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь