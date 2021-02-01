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Нью-Йорк засыпало снегом. Фоторепортаж

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Шторм со снегопадом и порывистым ветром обрушился на Нью-Йорк. Улицы города были засыпаны снегом.
Снегопад в Нью-Йорке
Снегопад в Нью-Йорке

В Нью-Йорке, США, 1 февраля прошел шторм со снегопадом. Улицы города засыпаны снегом. Об этом сообщает New York Post.

Все авиарейсы из аэропортов Ла-Гуардия и Кеннеди были приостановлены из-за непогоды.

Также временно работать перестало метро.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пять государственных пунктов массовой вакцинации в штате будут закрыты из-за зимнего шторма.

Ранее сообщалось, что в Одессе сильный туман парализовал работу аэропорта.

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Теги: США, снегопады, Нью-Йорк, снегопад, фоторепортаж, непогода
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Источник: korrespondent.net

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